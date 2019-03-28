Borsa İstanbul'dan swap değerlendirmesi

Halk otobüsü bu defa hayvan hastanesine sürdü

1 Kütüphanelerden, engellilere ücretsiz kargo hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okumaya teşvik konusunda engelliler için de bir proje geliştirdi. Kütüphaneden istedikleri kitaplar, evlerine ücretsiz kargo ile gönderilecek…

2 Kütüphanelerden, engellilere ücretsiz kargo hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okumaya teşvik konusunda engelliler için de bir proje geliştirdi. Kütüphaneden istedikleri kitaplar, evlerine ücretsiz kargo ile gönderilecek…

3 Filistinli Şeyma'nın hayali gerçek olacak İsrail, Gazze'ye başlattığı hava saldırılarında sadece evleri değil umutları da yıkmak istedi. Filistinliler ise yapacakları düğünle İsrail'e "hayallerimizi yıkamazsın" mesajı göndermeye hazırlanıyor.

4 Apple Watch'un EKG özelliği Avrupa ülkeleri için yayınlandı Apple, yeni yayınladığı WatchOS güncellemesi ile EKG özelliğini Avrupa ülkelerine getirdi.

5 Fatih Terim: İki kupayı da kazanacağız Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim, 8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Terim ayrıca Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını istedi.

6 Sırbistan'da köy okulu tek öğrenci için eğitim veriyor Sırbistan'da Dukat köyünde, okula çağına gelen kız öğrenci için daha önce kapanan okul, bu sene yeniden eğitime başladı.