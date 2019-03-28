Borsa İstanbul'dan swap değerlendirmesi

Borsa İstanbul, son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların, TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığı ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açtığını belirtti.
Aynı şekilde 2009 yılı G20 Pittsburgh zirvesinden çıkan en önemli sonuçlardan birisinin de tezgahüstü (OTC) türev işlemlerin organize piyasalarda merkezi takas sürecine dahil edilmesi olduğu aktarıldı.
TEZGAHÜSTÜ FX SWAP PİYASASI
Borsa İstanbul; "Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır. Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir." açıklamasında bulundu.