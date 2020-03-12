Bitcoin, 1 saat içinde yüzde 20 değer kaybetti

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, son bir saat içerisinde yüzde 20 değer kaybederek son 10 ayın en düşük değerini gördü.





DONALD TRUMP'IN AÇIKLAMASI BITCOIN 'İ DÜŞÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, gece saatlerinde koronavirüs salgınına bir önlem olarak 30 gün boyunca Avrupa’dan seyahatleri askıya almasının ardından, küresel piyasalarla birlikte 500 dolarlık sert bir satış yaşamıştı.

Bu satışın bugün de devam etmesi nedeniyle Bitcoin, sert bir düşüşle 5 bin 600 dolara kadar geriledi.

17.00 itibarıyla yüzde 23'lük bir değer kaybeden Bitcoin, şu anda 6 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.