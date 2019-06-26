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Bitcoin 12 bin 500 doların üzerine çıktı

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10,98 artarak 15 bin 500 doları aştı.

DHA | 26.06.2019 - 09:48..
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Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor. Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan bitcoin, haziran ayına 8 bin 500 dolar seviyesinde başlamıştı.

2018 yılının Ocak ayından bu yana ilk defa bugün 12 bin 867 doları gören Bitcoin, şu anda 12 bin 700 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 12 bin 500 doların üzerine çıktı

FACEBOOK'UN DEVREYE GİRMESİNİNİN ARDINDAN PİYASALAR HAREKETLENDİ

Küresel jeopolitik gerilimlerin ardından güvenli liman arayışında olan yatırımcıların, Facebook’un kripto para birimi Libra’yı tanıtmasının ardından kripto para birimleri piyasalarına yönelmesiyle piyasada artış görüldü.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, şu anda 222 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61,7’sini oluşturuyor.

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