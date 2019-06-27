Bitcoin ATM'lerinin sayısı 5 bini geride bıraktı

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor. Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan bitcoin, haziran ayına 8 bin 500 dolar seviyesinde başlamıştı. Dünyanın en çok kullanılan kripto parası şu an için 12 bin 500 dolar civarında seyrediyor.

BİTCOİN ATM'LERİ 5 BİNİ GERİDE BIRAKTI

Bitcoin ile ilgili işlem yapmak için geliştirilen ATM'lerin sayısı dünya genelinde 5 bini aştı. 2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen ve Bitcoin işlemlerini mümkün kılan bu ATM'ler, 70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak sahip oldukları Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın bu ATM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Bitcoin ATM'ler sayıca en çok Kuzey Amerika'da bulunurken Türkiye'de de bir dönem Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen Bitcoin ATM artık kullanımda değil.

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