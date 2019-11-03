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Bitcoin dolandırıcısı Safiye her yerde aranıyor

Bitcoin borsasıyla 28 kişiyi dolandıran Safiye Gökçen Y., 375 milyon lirayı da alarak sırra kadem bastı.

Haber Merkezi | 03.11.2019 - 12:12..
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Sadece Aydın'da değil, tüm Türkiye'de sanal para birimi bitcoini kullanarak birçok kişiyi dolandıran Safiye Gökçen Y., polis tarafından aranıyor. Broker'a şimdi bir de yurtdışı çıkış yasağı geldi.

AYDIN'DA 40 MİLYON LİRALIK VURGUN

Önce Aydın'ı hedef alan Safiye Gökçen Y., bu ilde 40 milyon liralık vurgun yaptı. Aydın'dan sonra İstanbul, İzmir, Aydın, Konya, Kayseri, Adana ve Karaman başta olmak üzere birçok ilde kendisine mağdur bulan brokerın mağdur sayısı yüzleri aştı.

8 İLDE TOPLAM 375 MİLYON LİRA ÇALDI

Safiye Gökçen Y.'nin 8 ilde yaptığı vurgunla toplamda 375 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Kadın dolandırıcının, aralarında emniyet mensupları, asker, akademisyen, doktor, hemşire ve iş adamlarının olduğu yüzlerce kişiden milyonlarca lira aldı. Hatta 'bitcoin Safiye'nin kılıktan kılığa girdiği de ifade ediliyor.

Bitcoin dolandırıcısı Safiye her yerde aranıyor

SIRRA KADEM BASTI, MAĞDURLAR SAYFA AÇTI

Bu yolla hesabında milyon liralar biriktiren Safiye Y.'nin bir anda sırra kadem bastığı ve polisin kendisini her yerde aradığı belirtiliyor. Bitcoin mağdurları, sosyal medyada 'Safiye Y. Bitcoin Mağdurları' ismiyle sayfa açtı.

POLİSİ ARADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y. olduğunu iddia eden bir kadının, emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

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