Bitcoin hırsızları Amerika'yı bomba ile tehdit ediyor

Tehlikeli bir e-posta aldatmacası; ABD çapında işletmeleri, okulları, hastaneleri ve hükümet binalarını bitcoin gasp etmek için bomba ile tehdit ediyor. Özellikte son günlerde artan olaylar yüzünden FBI açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: ''Ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde yapılan son bomba tehditlerinin farkındayız ve yardım sağlamak için kolluk kuvvetlerimizle irtibat halinde kalıyoruz . Her zaman olduğu gibi halkı, uyanık kalmaya ve kamu güvenliğine tehdit oluşturabilecek şüpheli faaliyetleri derhal bildirmeye teşvik ediyoruz.''

Dolandırıcılar e-posta yoluyla paylaştıkları hesap bilgilerine bitcoin transfer edilmesini, aksi halde bombayı patlatacaklarını iddia ediyor. Fakat yetkililer, bunların bir aldatmaca olduğunu ifade ediyor.

BİRÇOK ŞEHİRDE BOMBA TEHDİTİ

Bugün ortaya çıkan bir haberde, bilinmeyen bir kişi Colorado'da bulunan Columbine Lisesine bomba tehdidi çağrısında bulundu. Yetkililer, bu tehdidin devam etmekte olan bitcoin gasp olayları ile ilgili olup olmadığından emin değiller, ancak tehdit daha sonra asılsız olarak açıklandı. Yetkililer hala Illinois, Ohio, Maryland, Virginia ve California'daki bomba tehditlerini araştırmaya devam ediyor.