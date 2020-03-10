taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1481
Euro
6.9553
Altın
1654.66
Borsa
101062.51
Gram Altın
327.412
Bitcoin
48224.74

Bitcoin Safiye elektronik kelepçeyle serbest kaldı

Aydın’da kendisini ekonomist-broker olarak tanıtıp 40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran Bitcoin Safiye lakaplı dolandırıcı, yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

DHA | 10.03.2020 - 19:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın'da saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturarak kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaşan Safiye Gökçe Y., ulaştığı kişileri 30 milyon TL dolandırmıştı.

Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödeyen Bitcoin Safiye lakaplı dolandırıcı, para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek ortadan kaybolmuştu.

Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bitcoin Safiye elektronik kelepçeyle serbest kaldı

30 MİLYONLUK VURGUN

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirledi.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Bursa gişelerinde önlem aldı.

Geçen 8 Kasım günü Saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Y., polis ekiplerince durdurulup gözaltına alındı.

Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

‘Bitcoin Safiye’ elektronik kelepçeyle serbest -1


ELEKTRONİK KELEPÇEYLE SERBEST KALDI

8 Kasım 2019 günü Bursa’da yakalandıktan sonra Aydın’da tutuklanan Safiye Gökçe Y., 4 aydır cezaevinde kalıyordu.

Hakkında henüz iddianame hazırlanmayan ve dava görülmeyen Safiye Gökçe, bugün yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

‘Bitcoin Safiye’ elektronik kelepçeyle serbest -3

MAĞDURLAR İTİRAZ EDECEK

‘Bitcoin Safiye’nin serbest kaldığını duyan mağdurlar avukatlarını arayarak itirazda bulunmalarını istedi.

Konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını belirten Avukat Savaş Akçöltekin, “Ayağına elektronik kelepçe takıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Savcılık makamının talebi üzerine, sanıkların 30 günde bir tutukluluk durumu gözden geçirilir. Savcılık, sanığın tutukluluğunun devamı konusunda talepte bulunmuş. Ancak Aydın 2’nci Sulh Ceza Hakimliği de adli kontrol şartının yeterli olduğu kanısına vararak elektronik kelepçeyle serbest bırakmış. Henüz bu konuda dava da açılmadı. Serbest bırakılması ile ilgili perşembe günü mağdurların avukatlarından birisi olarak itirazda bulunacağız” dedi.

‘Bitcoin Safiye’ elektronik kelepçeyle serbest -2

‘Bitcoin Safiye’ elektronik kelepçeyle serbest -4

İlginizi Çekebilir
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı
Adana'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.
İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı
Bursa'da "İdlib'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütü üyeleri için para toplayan bir kişiyi gözaltına alındı.
Van'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirildi
Polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus piyasalarında sert düşüş
Rus piyasalarında sert düşüş
202
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
192
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
447
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
369
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu
321
Erdoğan'ın Gül ve Davutoğlu ile karşılaştığı anlar
Erdoğan'ın Gül ve Davutoğlu ile karşılaştığı anlar
234
Trabzon Valiliği'nden şehit heykeli açıklaması
Trabzon Valiliği'nden şehit heykeli açıklaması
176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir