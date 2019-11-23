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Bitcoin Safiye tarafından dolandırılan biri intihar etti

Balıkesir'de bir hastanede hemşire olarak çalışan 40 yaşındaki adam evinde başından vurulmuş halde bulundu. Adamın 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.

İHA | 23.11.2019 - 03:39..
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Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi.

HABERLERİ GÖRÜNCE BUNALIMA GİRDİ

Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu.

Bitcoin Safiye tarafından dolandırılan biri intihar etti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bitcoin Safiye tarafından dolandırılan biri intihar etti

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