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Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin, Çin’den gelen ‘sıkı önlem’ haberinin ardından, son 6 ayın en düşük seviyesi olan 6 bin 929 dolara düştü.

AA | 23.11.2019 - 09:53..
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Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor. Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesine düştü.

Bitcoin'in değeri, Çin Merkez Bankası olarak hizmet veren Çin Halk Bankası (PBoC) Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara geriledi.

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KULLANICILAR UYARILDI

Çin Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara blockchain teknolojisinin kripto para birimi ile karıştırmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca Bitcoin ve kripto para ihracı yoluyla alım satım ve finansmanın birçok risk içerdiğine işaret edildi.

Söz konusu açıklamanın ardından 6 bin 929 dolara kadar gerileyen Bitcoin, şu anda 7 bin 233 dolardan işlem görüyor.

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Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

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