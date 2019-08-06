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Bitcoin yeniden 11 bin 500 doların üzerine çıktı

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeniden 11 bin 500 doların üzerinde seyrediyor.

DHA | 06.08.2019 - 09:08..
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Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor. Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, 11 bin 500 doların üzerine çıktı.

bitcon

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (FCA) geçen hafta, bazı kripto para birimlerinin işlevlerini tanımlayarak hangi kripto para birimlerine yaptırım ve kural uygulanacağının belirlendiğini duyurmuştu.

YAPTIRIM UYGULANMAYACAK

FCA, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerini “takas paraları” olarak tanımlarken, söz konusu dijital para birimlerine yaptırım uygulanmayacağını, fakat kara para aklamaya karşı alınan kurallara tabi tutulacaklarını belirtmişti.

Bitcoin’in 11 bin 500 dolar sınırını geçmesine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte, 19 milyar dolara denk gelen yüzde 6,6 artışla 305 milyar 670 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 876 milyon dolar olarak hesaplandı.

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