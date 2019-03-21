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Bitlis merkezli 4 kentte uyuşturucu operasyon

Bitlis merkezli 4 kentte jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 21.03.2019 - 21:22..
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Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kassamında, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 21 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Bitlis merkezli 4 kentte uyuşturucu operasyon

OPERAYSON DÜZENLENDİ

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Bitlis merkezli Van, Bingöl, Muş ve ilçelerinde belirledikleri 19 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 226 gram eroin, 148 gram esrar, 321 gram metamfetamin, 457 uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 5 bin 330 TL uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para, 1 laptop, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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