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Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

AA | 25.05.2019 - 00:49..
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Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın öncülük ettiği TSK'nın terör yapılanmalarına karşı operasyonları, kararlılıkla devam ettiriliyor.

Dün Elazığ'da öldürülen gri listedeki teröristin ardından bugün de Bitlis-Tatvan kırsalında, PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.

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