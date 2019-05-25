Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın öncülük ettiği TSK'nın terör yapılanmalarına karşı operasyonları, kararlılıkla devam ettiriliyor.

Dün Elazığ'da öldürülen gri listedeki teröristin ardından bugün de Bitlis-Tatvan kırsalında, PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.