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Bitlis'te roketli saldırı: 1 binbaşı şehit oldu

Bitlis' in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK' lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi.

DHA | 19.07.2019 - 16:15..
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Bitlis'te roketli saldırı: 1 binbaşı şehit oldu

Güvenlik güçlerinin güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Irak Kuzeyi'nde ve Bitlis'te iki ayrı acı haber geldi.

1 BİNBAŞI ŞEHİT, 2 YARALI

Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı.

BİR ACI HABER DE PENÇE HAREKATI'NDAN

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki operasyonların hava destekli olarak aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

 

 

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