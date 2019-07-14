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Bitlis'te 13 yaşındaki kızı taciz eden sapık

Tatvan ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 14.07.2019 - 13:28..
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Bitlis'in Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde takım elbiseli, 60 yaşlarında adam, yol ortasında 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına yaklaştı.

KIZI ZORLA ÖPTÜ

Kıza bir şeyler soran adam, zorla öperek, tacizde bulundu. Kızın tepki göstermesi üzerine adam, olay yerinden ayrıldı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Bitlis'te 13 yaşındaki kızı taciz eden sapık

SAPIK YAKALANDI

Kızın olayı anlattığı ailesi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, adamdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, kimliğini belirlediği adamı takibe aldı. Denizli'de olduğu belirlenen kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te 13 yaşındaki kızı taciz eden sapık

Bitlis'te 13 yaşındaki kızı taciz eden sapık

Bitlis'te 13 yaşındaki kızı taciz eden sapık

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