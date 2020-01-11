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Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma ekiplerince arama yapılan yolcu minibüsünde kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi ise gözaltına alındı.

İHA | 11.01.2020 - 10:15..
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Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ahlat-Adilcevaz karayolu Uludere köyü mevkiinde yapılan şok Mobil PTS uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde arama yapıldı.

2 BİN 830 PAKET KAÇAK SİGARAYA EL KONULDU

Yapılan aramada F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili F.K. isimli şahıs, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

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