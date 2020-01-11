Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ahlat-Adilcevaz karayolu Uludere köyü mevkiinde yapılan şok Mobil PTS uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde arama yapıldı.
2 BİN 830 PAKET KAÇAK SİGARAYA EL KONULDU
Yapılan aramada F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili F.K. isimli şahıs, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.