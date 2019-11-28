Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaştı.

JANDARMADAN OPERASYON

Jandarma ekipleri, Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-91 Operasyonu kapsamında BTÖ mensuplarının kullanmış olduğu sığınak, barınak ve depoları imha etmek için harekete geçti.

Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi VİDEO



30 KİLO EYP BULUNDU

Operasyonda, araziye gömülü vaziyette 6 büyük tüp içerisine tuzaklanmış 300 kilogram EYP, 6 büyük boş tüp, 30 metre elektrik kablosu, akü, 45 metre sera naylonu, 4 testere, 80 metre hortum ile muhtelif miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.