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Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi

Jandarmanın düzenlediği operasyonda ayrıca, delil niteliğinde olanlara el konuldu.

İHA | 28.11.2019 - 13:48..
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaştı.

JANDARMADAN OPERASYON

Jandarma ekipleri, Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-91 Operasyonu kapsamında BTÖ mensuplarının kullanmış olduğu sığınak, barınak ve depoları imha etmek için harekete geçti.

Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi

Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi VİDEO

30 KİLO EYP BULUNDU

Operasyonda, araziye gömülü vaziyette 6 büyük tüp içerisine tuzaklanmış 300 kilogram EYP, 6 büyük boş tüp, 30 metre elektrik kablosu, akü, 45 metre sera naylonu, 4 testere, 80 metre hortum ile muhtelif miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi

İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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