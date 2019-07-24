Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis'in merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."