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Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

4 teröristin etkisiz hale getirildiği Bitlis kırsalında, operasyonlar aralıksız sürüyor.

AA | 24.07.2019 - 15:32..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis'in merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

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