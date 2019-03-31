Bitlis'te AK Parti kazandı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıkların kapanmasının ardından sonuçlar yayınlanmaya başladı. Özellikle Doğu'da yapılan sayımlarda AK Parti'nin oylarını önemli ölçüde artırdığı ve belediye kazandığı gözleniyor.

O illerden biri de Bitlis.

AK PARTİ'YE GEÇTİ

2014 seçimlerinden sonra teröre destek verdiği gerekçesiyle kayyum atanan Bitlis'te halkın seçimi AK Partili Nesrullah Tanğlay resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre oyların yüzde 44,31'ini alarak başkan oldu.

Tanğlay'a en yakın isim ise HDP'li Faruk İşlek oldu. İlek oyların yüzde 33,41'ini aldı.