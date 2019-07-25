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Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA | 25.07.2019 - 00:56..
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Bitlis'in Güroymak İlçesinin Günkırı Beldesi'nde arazi kavgası kanlı bitti.

İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan beldedeki bazı kişiler arasında tartışma başladı.

Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı VİDEO

SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Maşallah Taner ve Allahverdi Yılmaz hayatını kaybederken, Nihat Ertan, Nuriye ve Mezher Soyalan ise yaralandı.Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis ve jandarma iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için beldede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

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