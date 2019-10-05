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Ayılara sofra kurup, çocuğu gibi eliyle besliyor

Nemrut Krater Gölü çevresinde görülen yavru boz ayılar, bir hayvansever tarafından balık, armut ve bal ile besleniyor.

İHA | 05.10.2019 - 09:40..
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Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamını sürdüren yavru boz ayılar, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Hayvansever Asım Araboğa da sıklıkla gittiği bölgedeki yavru boz ayılar ile farklı bir iletişime geçti.

ELLERİYLE BESLEDİ

Yavru boz ayıların sıklıkla görüldüğü alanda yanında götürdüğü balık, armut, bal ve çeşitli yiyeceklerle sofra kuran Araboğa, belli bir süre bekledikten sonra yanına gelen yavru ayıları yer sofrasında elleriyle besledi.

Ayılara sofra kurup, çocuğu gibi eliyle besliyor

KIŞA HAZIRLIYOR

Nemrut Dağı’nda ayıların beslenmesi için yeteri kadar besin maddesi bulunmadığını dile getiren Araboğa, “Haftada bir gün yavru ayılar için gelip, sofra kuruyorum. Onlara bol bol yiyecek getirdim, artık karınlarını doyururum. Buraya gelmeden önce yanlış yere gitmişler, orada kalabalık insanların içinde karınları aç oldukları için yiyecek bulamamış, biraz saldırgan olmuşlar. Ama onları bulup sofraya yetiştirdim. Geldiklerinde bol bol karınlarını doyuruyorlar.” dedi.

Ayılara sofra kurup, çocuğu gibi eliyle besliyor

KARINLARINI DOYURUP, GÖZDEN KAYBOLDULAR

Karınları iyice doyan yavru boz ayılar, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboluyor.

Ayılara sofra kurup, çocuğu gibi eliyle besliyor

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