taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0838
Euro
6.5723
Altın
1608.29
Borsa
119196.09
Gram Altın
314.378
Bitcoin
61881.48

Bitlis’te bir adet EYP ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

İHA | 19.02.2020 - 23:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı kırsalında faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette EYP'nin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca icra edilmekte olan Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu kapsamında 18 Şubat 2020 günü basma düzenekli 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis’te bir adet EYP ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Bitlis’te bir adet EYP ele geçirildi
Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.
Şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandırdı
Eskişehir’de şehit annesi Havva Gündoğmuş’u arayarak, kendisini başkomiser olarak tanıtıp dolandıran Yusuf Yeşilyurt, 9 yıl hapis ve 233 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Bahoz Erdal kod adlı teröristin koruması teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Bahoz Erdal kod adlı terörist Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
Samsun'da 7.kattaki dairesinden düşen adam öldü
Çarşamba ilçesinde bulunan bir apartmanın 7.katından düşen epilepsi hastası adam, hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
689
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
440
Felsefe kitapları okuyan Atakan'ın hedefi büyük
Felsefe kitapları okuyan Atakan'ın hedefi büyük
444
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
670
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
423
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
321
HSK'dan Gezi Parkı davasındaki hakimlere soruşturma
HSK'dan Gezi Parkı davasındaki hakimlere soruşturma
714
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir