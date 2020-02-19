Bitlis’te bir adet EYP ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı kırsalında faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette EYP'nin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca icra edilmekte olan Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu kapsamında 18 Şubat 2020 günü basma düzenekli 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.