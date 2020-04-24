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Bitlis'te bir bina karantinada

Koronavirüs salgını nedeniyle Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir bina karantinaya alındı.

İHA |
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Bitlis'te bir bina karantinada

Konu ile ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelereyer verildi:

"Bitlis İli Tatvan İlçesi Hidayet Mahallesi Süleyman Kara Caddesi 6. Sokak Bahar Apartmanı adresinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamın da karantinaya alınması ve binaya giriş çıkışların 23.04.2020 tarih ve saat 17:00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, İş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet,TSK,) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir."

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