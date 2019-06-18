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Bitlis’te bir terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

İHA | 18.06.2019 - 19:21..
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezine bağlı Kayadağ köyü kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 16 Haziran'dan itibaren başlayan "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Iışık 2019-60" operasyonu sürüyor.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon kapsamında Kayadağ köyü kırsalında bir grup BTÖ mensubu ile temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerindeki 1 adet kaleşnikof marka tüfek ve mühimmatı, 1 adet el bombası ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.

600 BİN TL ÖDÜLLÜ TERÖRİST

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği tarafından yapılan parmak izi incelemesinin ardından söz konusu örgüt mensubunun terör arananlar listesinde turuncu kategoride 600 bin TL ödüllü sözde Batman/Sason alan sorumlusu olan Eren Kerker kod adlı Ünal Dindar olduğu tespit edildi.

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