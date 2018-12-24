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Bitlis'te eğitime yarım gün ara

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime yarım gün ara verildi.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 13:48..
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, okullar yarım gün tatil edildi. İlçede sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

EĞİTİME ARA

Yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Kaymakamlığınca yatılı bölge okulları hariç, ilçe merkezi, Ovakışla beldesi ve tüm köy okullarında eğitime bugün için yarım gün ara verildi.

Bitlis'te eğitime yarım gün ara

YOLLAR AÇILACAK

İlçede 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Ahlat İlçe Özel İdaresi Müdürü Seyfettin Gündoğan, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bitlis'te eğitime yarım gün ara

Bitlis'te eğitime yarım gün ara

Bitlis'te eğitime yarım gün ara

Bitlis'te eğitime yarım gün ara

Bitlis'te eğitime yarım gün ara

Bitlis'te eğitime yarım gün ara

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