Bitlis'te göletler yağışlarla doldu

Özellikle ilkbahar döneminde etkili olan yağmur ve karın erimesiyle birlikte göletlerin su seviyeleri yükselirken, çevredeki sulak alanlar da eski görünümüne kavuşmaya başladı.

Bitlis Adlicevaz sakinleri, son yıllarda kuruyan veya büyük ölçüde küçülen göletlerin yeniden dolmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFÇILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Doğal yaşam açısından önemli bir ekosisteme sahip olan Arin Gölü ve çevresindeki sulak alanlar, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yağışlarla birlikte yeniden hayat bulan bağımsız göletler, hem doğal yaşamın desteklenmesine katkı sağlıyor hem de bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir değer katıyor.

Arin Gölü çevresindeki su birikintileri ve göletler, ziyaretçilere güzel manzaralar sunarken, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.