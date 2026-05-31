Bitlis'te gün batımı görsel şölen sundu
Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi, akşam saatlerinde büründüğü kızıl renklerle adeta görsel bir şölen sundu. Bölgenin eşsiz doğasıyla birleşen gün batımı manzarası, özel görüntüler oluşturdu.
Güroymak ilçesinde bulunan Gölbaşı beldesi ovalarından izlenen gün batımında, güneşin dağların ardına süzülürken gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyaması, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkardı.
ATMOSFERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Gökyüzündeki kızıllığa eşlik eden kuşların süzülüşü ve doğanın sakinliği, beldedeki huzur veren atmosferi gözler önüne serdi.
HAYRANLIKLA İZLENİYOR
Özellikle bahar ve yaz aylarında gün batımı vaktinde doğanın sunduğu bu muazzam renk cümbüşü, bölge halkı ve yolu beldeden geçen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izleniyor.
Sarp dağların siluetiyle birleşen güneşin son ışıkları, Güroymak'ın saklı kalmış doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)