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Bitlis'te kanalizasyon borusu patladı

Bitlis'te alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon boruları zarar gördü. Caddelerden akan kanalizasyon suyuna ekipler müdahale etti.

DHA | 04.05.2019 - 13:21..
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Bitlis'in merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yüklenici bir firma alt yapı çalışması gerçekleştirdiği sırada kanalizasyon borusunu patlattı.

Bitlis'te kanalizasyon borusu patladı

AKAN SU İŞ YERLERİNE DOLDU

Caddelerden akan kanalizasyon suyu çevredeki iş yerlerine doldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, patlayan boruları onararak mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti.

Boru patladı, iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu VİDEO

Bitlis'te kanalizasyon borusu patladı

ZARAR KARŞILANACAK

Olaya tepki gösteren bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarına kaydetti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, iş yerleri zarar görenlerin zararlarının karşılanacağını söyledi.

Bitlis'te kanalizasyon borusu patladı

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