Bitlis'te kanalizasyon borusu patladı

Bitlis'in merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yüklenici bir firma alt yapı çalışması gerçekleştirdiği sırada kanalizasyon borusunu patlattı.
AKAN SU İŞ YERLERİNE DOLDU
Caddelerden akan kanalizasyon suyu çevredeki iş yerlerine doldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, patlayan boruları onararak mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti.
Boru patladı, iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu VİDEO
ZARAR KARŞILANACAK
Olaya tepki gösteren bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarına kaydetti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, iş yerleri zarar görenlerin zararlarının karşılanacağını söyledi.