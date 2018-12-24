Bitlis’te köy yolları ulaşıma kapandı

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, hayat durma noktasına geldi. Kar ve sis nedeniyle, görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Rahva mevkisinde, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

KISA ZAMANDA ULAŞIMA AÇILACAK

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, il genelinde 139 köy yolunun kapalı olduğu, ekiplerin, bu yolları kısa zamanda ulaşıma açacağı bildirildi. Öte yandan, merkezde ulaşıma kapanan ana ve ara arterlerdeki yolların ulaşıma açılması için de belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.