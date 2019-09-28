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Bitlis'te minik ayılar sofralara konuk oluyor

Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan iki minik boz ayı yavrusu, vatandaşların sofrasını ziyaret ediyor. Ortaya ise ilginç sohbetler çıkıyor.

İHA | 28.09.2019 - 13:05..
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Minik ayı yavruları, Nemrut Krater Gölü'nün maskotu haline geldi. Bu ayılar ise vatandaşlara sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor.

İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİLER

Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan yavru boz ayılar son zamanlarda bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Bitlis'te minik ayılar sofralara konuk oluyor

HALLERİNDEN GAYET MEMNUNLAR

Dağda kamp veya piknik yapan vatandaşlar, beraberinde götürdükleri yiyecekleri ayılarla paylaşırken, sosyal medyada ayıların görüntüleri izleyen bazı doğa sever vatandaşlar ise hususi olarak aldıkları yiyecekleri götürüp ayılara kendi elleriyle yediriyor. Vatandaşlar kendi elleriyle karınlarını doyurdukları ayılar ise hallerinden bir hayli memnun görünüyor.

Vatandaştan ayıya: Gelme oğlum git VİDEO

SOHBETLER GÜLDÜRÜYOR

Bazı vatandaşlar minik ayı yavruları ile olan sohbet ve muhabbeti bir hayli koyulaştırırken, zaman zaman ayılara nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmiyor.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere yansıyan sohbetlerin bazıları ise güldürüyor.

Bitlis'te minik ayılar sofralara konuk oluyor

MİNİK AYILARI BESLİYORLAR

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde kardeş 2 ayı yavrusuna bir vatandaşın insanlara yaklaşmaması gibi nasihatlerde bulunuyor.

Görüntülerin devamında ise kardeş olan ve acıkan yavru ayılar, karınlarını doyurmak için başka bir alandaki piknikçilerin sofrasında misafir olduğu görülüyor. Bir yandan telefonları ile ayıları görüntüleyen vatandaşlar diğer yandan ise kendi elleri ile minik ayıları beslediği görülüyor.

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