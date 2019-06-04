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Bitlis'te otomobil merdivenlerden indi

Trafiğe kapalı yola giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla indi.

İHA | 04.06.2019 - 10:27..
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Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen yola giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni, aracıyla inmek zorunda kaldı.

HIZLICA MERDİVENLERDEN İNDİ

Bir ucu normal yola çıkan diğer ucu ise çarşı merkezine bakan merdiven yoluna yanlışlıkla giren sürücü, merdivenleri hızlı bir şekilde inerek girdi. O esnada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, bir iş yeri kamerasına yansıyan görüntünün ise kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden indi

Bitlis'te otomobil merdivenlerden indi

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