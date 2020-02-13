Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Bitlisin'in Tatvan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yapılan aramalarda 4 cep telefonu, telefonlara ait 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 bilgisayar ve 5 CD ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 4 zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.