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Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İHA | 13.02.2020 - 12:26..
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Bitlisin'in Tatvan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yapılan aramalarda 4 cep telefonu, telefonlara ait 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 bilgisayar ve 5 CD ele geçirildi.

Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 4 zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

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