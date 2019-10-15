Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile altı şüpheli ve adrese yönelik operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bitlis ili Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde C.B., O.B., Ş.G., İ.Ö., F.A., S.O., isimli altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel içerikli dergi/gazete ve ajandanın ele geçirildiğini belirttiği açıklamada, “Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelede halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.



