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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklar imha edildi.

AA | 26.11.2019 - 10:01..
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Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, patlayıcı düzeneği ile insanlara ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, 25 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

MÜHİMMAT VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

''Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-06'' adı verilen operasyonda; araziye gömülü 51 el bombası, 5 roket mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta  9 bin 200 fişek, 100 kilogram patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle ile insanlara ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere ve kemik parçalarına Cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

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