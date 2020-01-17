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Bitlis'te PKK'lılara ait 1 ton gıda ele geçirildi

PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlarda 1 tona yakın gıda malzemesine ulaşıldı.

İHA | 17.01.2020 - 18:33..
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Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Mehmetçik Bitllis'te yürüttüğü operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ve 1 tona yakın gıdaya ulaştı.

Toprak altına gömülü halde bulunan malzemelerin bir kısmı imha edilirken bir kısmına da el konuldu.

Bitlis'te PKK'lılara ait 1 ton gıda ele geçirildi

DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAYAN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklamayı Bitlis Valiliği yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma IV.Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 17 Ocak 2020 günü 1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 17 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü ve toprağa gömülü vaziyette üç adet jelikan bidon içerisinde 955 kilo gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Bitlis'te PKK'lılara ait 1 ton gıda ele geçirildi

Bitlis'te PKK'lılara ait 1 ton gıda ele geçirildi

Bitlis'te PKK'lılara ait 1 ton gıda ele geçirildi

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