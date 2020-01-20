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Bitlis'te PKK'nın gömülü mühimmatları ele geçirildi

Yürütülen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde imha edildi.

DHA | 20.01.2020 - 18:47..
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Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

310 KİLO GIDA MALZEMESİ

Kırsal bölgelere düzenlenen 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-02' operasyonunda toprağa gömülü iki jelikan bidon içerisinde 5 bin bixi fişeği, 3 metre elektrik kablosu ve 310 kilo çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi -1

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi -2

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi -3

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