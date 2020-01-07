taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9752
Euro
6.6785
Altın
1565.11
Borsa
113301.05
Gram Altın
300.814
Bitcoin
46909.96

Bitlis’te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri bulundu

'Kıran-8' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ile araziye gömdüğü çok sayıda yaşam ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

DHA | 07.01.2020 - 16:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu Bitlis Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Kırsal bölgelere düzenlenen 'Kıran-8 Şehit J.Çvş. Ayhan Ercan 2020-01', 'Kıran-8 Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İnce 2020-01' ve 'Kıran-8 Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-01' operasyonlarında terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette 10 metre elektrik kablosu, 1 çift ayakkabı, 1 ilkyardım çantası, 1 sığınak, 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 tencere, 1 yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bitlis’te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri bulundu

Bitlis’te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri bulundu


İlginizi Çekebilir
Sony elektrikli otomobilini tanıttı
Japon devi Sony de elektrikli otomobil piyasasına girdi. Tanıtılan otomobildeki ekranların, yerli otomobille benzerlik taşıması dikkatlerden kaçmadı.
81 ilde sosyal medyada uyuşturucu ticareti operasyonu
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.
TEM otoyolundaki kaza trafiğin aksamasına neden oldu
İstanbul TEM otoyolunda bariyerlere çarpan tır, yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı
Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı öne sürülen 18 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

1069
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

137
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

130
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

513
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

752
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

61
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir