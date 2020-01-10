Bitlis'te PKK'ya ait 100 kilogram EYP ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı.

PATLAYICILAR GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Kıran-8 Şehit J. Uzm. Onb. Mehmet AŞKAR 2020-8 ismi verilen operasyon kapsamında güvenlik güçleri, gömülü vaziyette 4 adet düdüklü tencere içerisinde 100 kg ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş EYP ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler kontrollü bir şekilde imha edildi.

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Bitlis Valiliği konuya iliçkin bir açıklama yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Ocak 2020 tarihi itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Kıran-8 Şehit J. Uzm. Onb. Mehmet AŞKAR 2020-8’ operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 10 Ocak 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 4 adet düdüklü tencere içerisinde 100 kg ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.