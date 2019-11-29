Bitlis'te PKK'ya ait 15 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu il merkezi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ve yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldı.

BULUNAN MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Bitllis Valiliği tarafından, Terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-92 Operasyonu"nun başlatıldığı aktarıldı.

Operasyonlar kapsamında düdüklü tencereye yerleştirilerek araziye gömülmüş halde 15 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen patlayıcı imha edildi.

Bitlis'te araziye gömülmüş 15 kilogram patlayıcı bulundu VİDEO

GÜVENLİK OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonda araziye gömülü vaziyette düdüklü tencere içine hazırlanmış, amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş 15 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edildi. Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.