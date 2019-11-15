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Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı ve gıdalar ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş gıda ve yaşam malzemeleri ile patlayıcı madde bulundu.

AA | 15.11.2019 - 00:40..
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının çalışmaları sonucu Mutki kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait yaşam malzemesinin bulunduğu tespit edildi.

KENT GENELİNDE OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, "14 Kasım itibarıyla Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-109 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 14 Kasım'da araziye gizlenmiş vaziyette 300 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemeleri ile 500 gram plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlara malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir." ifadeleri kullanıdı. Yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı ve gıdalar ele geçirildi

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