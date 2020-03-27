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Bitlis'te, PKK''ya ait sığınaklar ele geçirildi

Jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edilirken, araziye gömülü yaşam malzemeleri imha edildi.

DHA | 27.03.2020 - 17:35..
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ile patlayıcı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye, 'Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İnce 2020-13' adı verilen operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama çalışmasında, PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Toprağa gömülü 4 bidonda da 8 dörtlü pil bloğu, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram un, 50 kilogram şeker, 25 kilogram makarna, 15 kilogram salça, 10 kilogram mercimek, 10 kilogram çay, 12 kilogram tuz ile 4 tişört, 2 ayakkabı ve boş 1 plastik bidon ele geçirildi.

Bitlis'te, PKK''ya ait sığınaklar ele geçirildi

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan mahzemelere başsavcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis'te, PKK''ya ait sığınaklar ele geçirildi

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