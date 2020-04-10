Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmatlar imha edildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit J.Uzm.Onb. Mehmet AŞKAR 2020-12 Operasyonu' başlattı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

Bugün yapılan operasyon kapsamında arazide toprağa gömülü 2 jelikan bidon içerisinde 1 glock marka tabanca, 3 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 3 ateşleme anahtarı, bin 700 metre elektrik kablosu, 1 top bobin teli, 1 akü, 1 not defteri, 82 koli bandı, 39 silikon, 4 sıcak silikon, 25 yapıştırıcı, 2 pil, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 tişört, 1 pantolon, 1 kemer ve 1 paket peçete ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.