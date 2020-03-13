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Bitlis’te sokaklar Van Gölü suyuyla yıkandı

Koronavirüs nedeniyle cadde ve sokaklar Van Gölü'nden çekilen suyla temizlendi.

İHA | 13.03.2020 - 14:45..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı.

Bitlis’te sokaklar Van Gölü suyuyla yıkandı

VAN GÖLÜ'NDEN SU GETİRİLDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan feribot işletmesine giden itfaiye ekipleri Van Gölü’nden çektikleri suyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı.

Cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından Van Gölü'nden getirilen sodalı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Bitlis’te sokaklar Van Gölü suyuyla yıkandı

 

SUYUN ETKİLİ OLACAĞI SÖYLENİYOR

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda karar verdiklerini belirterek, “Yaklaşık 3 ay önce Çin’in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi ilan etti. Pandemi ilanından sonra Türkiye’nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Bizde dün akşamdan beri vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlar da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Tabi yıllar önceden beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. İnsanlarımızın çok fazla kullandığı yerleri kimyasal ilaçlarla dezenfekte etmek yerine, Van Gölü suyunu kullanarak dezenfekte edebileceğimizi söylediler. Sokaklarımızı tuzlu ve sodalı olan Van Gölü suyuyla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de Van Gölü suyuyla dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. “ dedi.

En işlek yerlerinden biri olan Ulu Camii meydanında itfaiye ekipleri sodalı suyla dezenfekte çalışması yaptı.

Bitlis’te sokaklar Van Gölü suyuyla yıkandı

Bitlis’te sokaklar Van Gölü suyuyla yıkandı

Bitlis’te sokaklar Van Gölü suyuyla yıkandı

Bitlis’te sokaklar Van Gölü suyuyla yıkandı

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