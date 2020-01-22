Bitlis’te terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TSK), terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyonları sürüyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 15 Ocak 2020 tarihinde Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu'nu başlatmıştı.

3 ODALI SIĞINAK BULUNDU

Operasyon kapsamında, 21 Ocak 2020 günü icra edilen faaliyete; üç odalı sığınak ve toprağa gömülü vaziyette 320 metre hortum bulundu.

Bitlis Valiliği söz konusu operasyon ve ele geçirilen örgüte ait malzemeler hakkında bilgi verdi.

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "Tespit edilen sığınak içerisinde 1 adet radyo, 1 adet bayan spor ayakkabı, 1 adet mekap ayakkabı, 3 adet pil bloğu, 1 adet cep telefonu bataryası, 1 adet güneş kremi, 1 adet şampuan ele geçirilmiştir. Tespit edilen diğer bir sığınakta ise 1 adet defter, 1 adet demir sandık, 1 adet yağ bidonu, 1 adet serum, 1 adet yelek, 1 çift eldiven, 1 adet boş plastik kutu, 1 adet panço, 2 adet yağ tenekesi ve 4 adet enjektör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.















