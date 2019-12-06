taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7834
Euro
6.3955
Altın
1460.19
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.507
Bitcoin
43058.72

Bitlis'te terör örgütü sığınaklarına operasyon düzenlendi

Bitlis’te İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi.

İHA | 06.12.2019 - 22:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bitlis'te terör örgütlerine karşı İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında Bitlis Valililiğinden açıklama yapıldı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TERÖRLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “06 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Şehit GK Rıfat KAYA 115” operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda; 6 Aralık 2019 günü sığınak içerisinde; 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği, 1 adet kullanılmamış law silahı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Bitlis'te terör örgütü sığınaklarına operasyon düzenlendi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

1013
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

830
İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

122
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

982
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

480
Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

521
Bursa'da kız arkadaşına saldıran erkek kamerada

Bursa'da kız arkadaşına saldıran erkek kamerada

289
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir