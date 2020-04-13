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Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş bomba bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombası ve içeriği tespit edilemeyen bir litre sıvı ele geçirildi.

AA |
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Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş bomba bulundu

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldığı belirtildi.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Sedat Aktaş 2020-06 Operasyonu" başlatıldı.

EL BOMBASI VE SIVI BULUNDU

Açıklamada, toprağa gömülü bir el bombası ve plastik şişe içinde içeriği tespit edilemeyen bir litre sıvı ele geçirildiği kaydedildi.

MALZEMELER İNCELENECEK

Ele geçirilen malzemelerin, Cumhuriyet başsavcısının talimatıyla kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş bomba bulundu

Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş bomba bulundu

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