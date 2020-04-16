taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9319
Euro
7.5353
Altın
1729.15
Borsa
96194.05
Gram Altın
385.315
Bitcoin
48671.08

Bitlis'te teröristlere ait 90 mekanik fünye ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bitlis'te teröristlere ait 90 mekanik fünye ele geçirildi

Bitlis kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait mekanik fünye ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' için 'Şehit J.Uzm.Onb. Halim Naneci 2020-06' ve 'Şehit J.Asb.Çvş. Volkan Yanık 2020-09' adları verilen 2 operasyonları düzenledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İki operasyonda, toprağa gömülü 90 mekanik fünye, 2 elektrikli fünye, 5 ateşleme anahtarı, 1 mühimmat parçası, 2 pil bloğu, 2 kamera, 2 mini kamera, 2 mikro SD kart, 90 kibrit eczası, 2 çift mekap ayakkabı, 1 fırın, 5 kilo et kavurma, 5 kilo peynir, 4 çift spor ayakkabı, 1 çanta bonesi, 6 kilo deterjan, 1 şampuan, 2 kova ve 1 tencere ile  tespit edilen sığınakta 3 leşker kıyafeti, 1 palaska, 2  kazma, 1 kürek, 1 balta, 1 testere ve 2 çuval ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, diğerleri imha edildi.

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi -1

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi -2

İlginizi Çekebilir
Manisa'da kumar baskınında 13 kişi yakalandı
Polis ekiplerince kumar oynatılmak üzere kiralanan villaya düzenlenen operasyonda sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye, 41 bin lira para cezası kesildi.
MSB, Hakkari'de görev yapan askerin görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntülerini, "Sevdamız milletimize" notuyla paylaştı.
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
İki metrobüsün çarpışması sonucu biri şoför olmak üzere, 4 kişi yaralandı.
Güzel hava Ümraniyelileri sokağa döktü
Evde kal çağrılarını dikkate almayan Ümraniye sakinleri, caddelere akın etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
579
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
906
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
96
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
1379
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
256
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
113
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir