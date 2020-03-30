Bitlis'te teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Bitlis'in Güroymak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 'Şehit Polis Özel Harekât Müdürü Tufan KANSUVA 2020-2' adlı operasyon başlatıldı.

PKK'YA AİT SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Arazi aramalarında örgütün kullandığı tespit edilen sığınakta kıyafet, 2 çift ayakkabı ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise kullanılamaz hale getirildi.