taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4725
Euro
7.0785
Altın
1604.84
Borsa
89423.87
Gram Altın
335.928
Bitcoin
43012.87

Bitlis'te teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

AA | 26.03.2020 - 11:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 8 Mart'ta "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu" başlatıldı.

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 25 Mart'ta toprağa gömülü 6 jelikan bidon içinde 2 akü, 2 kitap, 225 kilogram un, 210 kilogram küp şeker, 75 kilogram makarna, 60 kilogram pirinç, 25 kilogram bulgur, 15 kilogram mercimek, 10 kilogram kuru fasulye, 8.5 kilogram maya, 2 kilogram çay ve 100 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı malzeme bulundu.

Bitlis'te teröristlere ait sığınaklar imha edildi

SIĞINAK VE BARINAKLAR İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis'te teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Bitlis'te teröristlere ait sığınaklar imha edildi

İlginizi Çekebilir
Siirt'te 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Jandarma ekiplerince terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası
Ürünlerde fahiş fiyat artışı yapan 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verildi
Sivas'ta dışarı çıkan yaşlı adam, fidanlıkta mahsur kaldı
Su almak için evinden çıkarak yolunu kaybeden 93 yaşındaki yaşlı adam, polis ekipleri tarafından kurtarılarak, evine götürüldü.
Antalya'da sahiller doldu
Antalya'da koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' uyarılarını dikkate almayanlar, Konyaaltı sahiline akın etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
285
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
134
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
78
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
68
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
55
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
190
Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor
Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor
101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir