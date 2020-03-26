Bitlis'te teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 8 Mart'ta "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu" başlatıldı.
YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında 25 Mart'ta toprağa gömülü 6 jelikan bidon içinde 2 akü, 2 kitap, 225 kilogram un, 210 kilogram küp şeker, 75 kilogram makarna, 60 kilogram pirinç, 25 kilogram bulgur, 15 kilogram mercimek, 10 kilogram kuru fasulye, 8.5 kilogram maya, 2 kilogram çay ve 100 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı malzeme bulundu.
SIĞINAK VE BARINAKLAR İMHA EDİLDİ
Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.