Bitlis'te teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Amazon, koronavirüs nedeniyle ürünlerinde fiyat artışına giden 4 bin satıcıyı platformdan engelledi ve yarım milyondan fazla ürünü kaldırdı.

Amazon, korona nedeniyle fiyatları artıran 4 bin satıcıyı sildi

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ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi

Newseek dergisi, Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba salgını duyarsanız, oraya girmeyin; veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa, o yeri terk etmeyin" hadisini paylaştı.