Bitlis'te, VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Adilcevaz'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, başta köyler olmak üzere pek çok yerde elektrik arızası yaşanıyor. Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri de arızaları gidermek için zorlu uğraşlar veriyor.

2 BİN 300 METRE RAKIMDA DİREK OMUZLARDA TAŞINDI

Ekipler, ilçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 300 rakımlı Aydınlar Beldesi'ne bağlı Kışıklı Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerini onarmak için zorlu bir mücadele verdi. Araçların çıkamadığı noktalara, zaman zaman yürüyerek giden ekipler, direkleri omuzlarında taşımak zorunda kaldı. Devrilen elektrik direkleri yeni direkler ile değiştirlerek, köye enerji verildi.