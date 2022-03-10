Alphonse Daudet kimdir

Fransız yazar, romancı Alphonse Daudet'ın hayat hikayesidir.

Dünya ve Fransız edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Alphonse Daudet, günümüzde her ne kadar hatırlanmasa da biz bu biyografiyle kendisini hatırlatıyor ve anıyoruz.

Ünü yazar yaşadığı sürece pek eser kaleme aldı. Bunlardan biri de çok okunan ve beğeneilen "Portakallar" romanıdır.

Alphonse Daudet'a dair...

Alphonse Daudet, 1840 yılında tüccar bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Nîmes kentinde doğdu. Avare geçen bir gençlik döneminden sonra ailenin iflası üzerine on beş yaşında öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Paris'te kendi halinde bir gazeteci olan ağabeyi Ernest'in yanına gitti. 1858 yılında yayınlanan bir şiir derlemesi Sevdalı Kadınlar, onu edebiyat çevrelerine tanıttı.

NATÜRALİZMİN TEMSİLCİSİ

Asıl başarıya, güneydeki gençliğinin ve başkente gelişinin hikâyesi olan Bir Çocuğun Hayatı/Küçük Şey ve özellikle Provence yöresini sade bir dille anlattığı eğlendirici masallar derlemesi Değirmenimden Mektuplar ile kavuştu.

Tarasconlu Tartarin, Pazartesi Hikâyeleri, Jack ve Sapho, kuruluşundan beri Goncourt Akademisi üyesi ve natüralizmin önemli temsilcilerinden biri olan yazarın diğer önemli eserleridir.

Alphonse Daudet 1897 yılında Paris'te öldü.